«Кошице» объявил о переходе канадца Кэмпбелла в КХЛ

Словацкий клуб «Кошице» на своём сайте объявил об уходе из клуба Колина Кэмпбелла. Канадский игрок покинул клуб из-за предложения из Континентальной хоккейной лиги.

Кэмпбелл набрал 25 (11+14) очков в 23 матчах чемпионата Словакии в этом сезоне.

«Мы сделали всё, чтобы Колин остался в «Кошице». Однако он получил предложение из КХЛ, и мы не будем препятствовать. Сожалеем, что Колин не закончит сезон в «Кошице», но нам нужны игроки, которые хотят играть за клуб. В ходе переговоров нам удалось быстро найти замену», — говорится в сообщении клуба.

В словацкий клуб переходит канадский нападающий Бретт Поллок, игравший в текущем сезоне в «Куньлуне» и покинувший команду 29 ноября. Форвард записал на свой счёт 9 (2+7) очков при полезности «+3» в 29 матчах в КХЛ.