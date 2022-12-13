Красивейший проход и голевой пас Артемия Панарина в матче с «Нью-Джерси». Видео

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:3.



За хозяев забивали Крис Крайдер, Винсент Трочек и Каапо Какко. У гостей отличились Йонас Зигенталер, Доусон Мерсер и Джек Хьюз. Решающий гол в овертайме на счету у Филипа Хитила после передачи российского нападающего Артемия Панарина.



В моменте с голом в овертайме Панарин обокрал защитника соперников, красиво от него ушёл, а потом вырезал идеальный пас на партнёра по команде.

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