«Оттава» не смогла реализовать выход три в одного в матче с «Анахаймом»

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В одном из эпизодов игры хозяева могли улучшить своб разницу по заброшенным шайбам. Игроки команды вышли три в одного на вратаря, но не смогли из такой позиции и преимущества добыть очередной гол для своей команды.
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Уже на шестой минуте первого игрового отрезка канадский нападающий Паркер Келли открыл счёт в матче. Голевой пас на Келли отдал российский защитник Никита Зайцев. А на 11-й минуте игры американский форвард Алекс Дебринкэт удвоил преимущество своей команды. Ему же с пасами помогли канадцы Клод Жиру и Тома Шабо. Больше во втором периоде никто не отличился.
В середине третьего игрового отрезка, на 52-й минуте матча, Дебринкэт оформил дубль в ворота гостей. В этот раз ему пасом помог американский форвард Дрейк Батерсон.
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