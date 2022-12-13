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Главный тренер «Питтсбурга»: игра с «Далласом» напоминала матч плей-офф

Главный тренер «Питтсбурга»: игра с «Далласом» напоминала матч плей-офф
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал победный матч с «Даллас Старз».

«Мы гордимся командой. С точки зрения того, как проходила игра, она, без сомнения, больше напоминала плей-офф в том смысле, что приходилось бороться за каждый сантиметр. Чтобы добиваться успеха в таких играх, вам нужно иметь терпение, связанное с командной игрой. Нельзя слишком форсировать игру», — цитирует Салливана The Athletic.

Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Даллас Старз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Для «Питтсбурга» эта победа стала шестой кряду.

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