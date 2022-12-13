Главный тренер «Питтсбурга»: игра с «Далласом» напоминала матч плей-офф
Поделиться
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал победный матч с «Даллас Старз».
«Мы гордимся командой. С точки зрения того, как проходила игра, она, без сомнения, больше напоминала плей-офф в том смысле, что приходилось бороться за каждый сантиметр. Чтобы добиваться успеха в таких играх, вам нужно иметь терпение, связанное с командной игрой. Нельзя слишком форсировать игру», — цитирует Салливана The Athletic.
Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Даллас Старз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Для «Питтсбурга» эта победа стала шестой кряду.
Комментарии
- 13 декабря 2022
-
09:50
-
09:36
-
09:17
-
09:05
-
08:46
-
08:35
-
08:33
-
08:27
-
08:14
-
07:55
-
07:41
-
07:23
-
07:06
-
06:46
-
06:37
-
06:19
-
06:15
-
06:08
-
05:52
-
05:46
-
05:40
-
05:35
-
05:29
-
04:56
- 12 декабря 2022
-
23:24
-
23:01
-
22:39
-
22:12
-
22:00
-
21:51
-
21:38
-
21:28
-
21:15
-
21:01
-
20:24
Партнерский контент