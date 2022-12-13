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Малкин забил 79-й победный гол в карьере. Он превзошёл достижение Ягра

Малкин забил 79-й победный гол в карьере. Он превзошёл достижение Ягра
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Даллас Старз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Российский нападающий хозяев Евгений Малкин на последней минуте встречи отметился заброшенной шайбой. К тому моменту счёт в игре был равным, однако гол Евгения принёс победу его команде.

Эта шайба стала для Малкина 79-й победной шайбой в карьере, что позволило ему обойти по данному показателю Яромира Ягра. Первым в списке является Сидни Кросби, у него 83 победных гола.

Напомним, для Малкина эта шайба стала девятой в нынешнем сезоне, он также отдал 20 результативных передач в 29 матчах.

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