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Главный тренер «Сент-Луиса» Берюбе оценил игру нападающего Торопченко

Главный тренер «Сент-Луиса» Берюбе оценил игру нападающего Торопченко
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Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крейг Берюбе рассказал об игре форварда клуба Алексея Торопченко.

«Он широко раскатывается, не теряя скорости, у него хорошее владение шайбой. Он постоянно движется вперёд. У Торопченко отличное катание с его габаритами. Я думаю, он провёл действительно хорошую игру», — приводит слова Берюбе журналист Лу Корак в своём «твиттере».

В текущем сезоне Торопченко за «блюзменов» сыграл 16 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-3».

Напомним, в сегодняшнем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» в серии буллитов оказался сильнее «Нэшвилл Предаторз» — 1:0. В следующем матче «блюзмены» сыграют в гостях с «Эдмонтон Ойлерз» утром 16 декабря (5:00 мск).

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