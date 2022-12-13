Главный тренер «Сент-Луиса» Берюбе оценил игру нападающего Торопченко
Поделиться
Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крейг Берюбе рассказал об игре форварда клуба Алексея Торопченко.
«Он широко раскатывается, не теряя скорости, у него хорошее владение шайбой. Он постоянно движется вперёд. У Торопченко отличное катание с его габаритами. Я думаю, он провёл действительно хорошую игру», — приводит слова Берюбе журналист Лу Корак в своём «твиттере».
В текущем сезоне Торопченко за «блюзменов» сыграл 16 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-3».
Напомним, в сегодняшнем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» в серии буллитов оказался сильнее «Нэшвилл Предаторз» — 1:0. В следующем матче «блюзмены» сыграют в гостях с «Эдмонтон Ойлерз» утром 16 декабря (5:00 мск).
Новость по теме«Сент-Луис» вернул Торопченко из АХЛ
Комментарии
- 13 декабря 2022
-
10:24
-
10:11
-
10:04
-
09:50
-
09:36
-
09:17
-
09:05
-
08:46
-
08:35
-
08:33
-
08:27
-
08:14
-
07:55
-
07:41
-
07:23
-
07:06
-
06:46
-
06:37
-
06:19
-
06:15
-
06:08
-
05:52
-
05:46
-
05:40
-
05:35
-
05:29
-
04:56
- 12 декабря 2022
-
23:24
-
23:01
-
22:39
-
22:12
-
22:00
-
21:51
-
21:38
-
21:28
Партнерский контент