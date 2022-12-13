Владелец «Вашингтона» рассказал об обещании, которое ему дал Овечкин

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис рассказал о том, что не собирается устраивать перестройку команды, и об обещании капитана команды Александра Овечкина быть одержимым ещё одним Кубком Стэнли для клуба.

«Я не собираюсь, как в прошлый раз, распродавать всех игроков. Уверен, появятся молодые игроки, но перестройку мы устраивать не будем. Для меня перестройка – это когда, глядя в глаза игрокам, тренерам и болельщикам, говоришь, что вы будете ужасны. А если бы мы были ужасны, не думаю, что Алекс мог бы побить рекорд.

Овечкин хочет сделать всё правильно. Алекс сказал: «Я не собираюсь быть игроком третьего звена и играть по 8–10 минут, когда меня выпускают на большинство, чтобы я забивал свои голы. Такого я не хочу. Пообещайте, что сохраните команду конкурентоспособной, уровня плей-офф». А сам он пообещал всегда оставаться в форме и быть одержимым не рекордом, а выигрышем ещё одного Кубка Стэнли», — заявил Леонсис ESPN.