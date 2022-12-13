Владелец «Вашингтона»: Гретцки переедет к нам, когда Овечкин будет близок к его рекорду
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Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис рассказал о том, что Уэйн Гретцки будет постоянно с командой, когда капитан «столичных» Александр Овечкин приблизится к рекорду канадца по заброшенным шайбам в НХЛ.
«Гретцки пообещал присутствовать на каждом матче, когда Овечкин будет близок к его рекорду. Он сказал, что хочет летать с нами и быть на каждом матче. Так что в последний сезон, когда рекорд будет в пределах видимости, он, наверное, просто переедет к нам», — цитирует Леонсиса ESPN.
На счету 37-летнего россиянина 797 шайб в Национальной хоккейной лиге. До второго места в списке лучших снайперов лиги, которое занимает Горди Хоу, ему осталось забросить четыре шайбы. До рекорда Гретцки — 97 голов.
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