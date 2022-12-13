«Сибирь» поместила Шенфельда и Кудако в список отказов

«Сибирь» поместила нападающего Антона Шенфельда и защитника Вадима Кудако в список отказов, сообщает телеграм-канал новосибирского клуба.
Отметим, что Шенфельда поместили в список отказов уже во второй раз в сезоне. Первый раз форварда поместили 25 ноября 2022 года. Антон в сезоне-2022/2023 провёл за новосибирский клуб 28 матчей, в которых записал на свой счёт три передачи при показателе полезности «-8». Всего в КХЛ на счету 29-летнего нападающего 508 матчей, в которых форвард набрал 199 очков — забросил 65 шайб и отдал 134 результативные передачи.
Кудако сыграл за «Сибирь» 13 матчей, результативными действиями не отметился, его показатель полезности – «-7». 25-летний игрок обороны за карьеру в КХЛ провёл 349 игр, в которых набрал 47 (20+27) очков.
Сибиряки располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко.
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