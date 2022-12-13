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Экс-игрок «Авангарда» Оливер Каски расторг контракт с «Лугано»

Экс-игрок «Авангарда» Оливер Каски расторг контракт с «Лугано»
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Швейцарский клуб «Лугано» на своём сайте сообщил о расторжении контракта с защитником Оливером Каски. Отметим, что соглашение игрока с клубом было рассчитано до конца сезона-2023/2024.

«Лугано» благодарит Оливера за профессионализм и желает ему всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении на сайте.

В швейцарском клубе 27-летний игрок обороны провёл 20 матчей, в которых сделал четыре результативные передачи при показателе полезности «-8».

В прошедшем сезоне Каски провёл 47 матчей в регулярном чемпионате в составе омского «Авангарда», набрав 33 очка: забросил 13 шайб и отдал 20 результативных передач. В плей-офф на его счету одна передача в двух играх. Оливер покинул омский клуб в начале марта 2022 года.

В сезоне-2020/2021 Каски стал обладателем Кубка Гагарина в составе «ястребов».

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