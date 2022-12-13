Экс-игрок «Авангарда» Оливер Каски расторг контракт с «Лугано»

Швейцарский клуб «Лугано» на своём сайте сообщил о расторжении контракта с защитником Оливером Каски. Отметим, что соглашение игрока с клубом было рассчитано до конца сезона-2023/2024.
«Лугано» благодарит Оливера за профессионализм и желает ему всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении на сайте.
В швейцарском клубе 27-летний игрок обороны провёл 20 матчей, в которых сделал четыре результативные передачи при показателе полезности «-8».
В прошедшем сезоне Каски провёл 47 матчей в регулярном чемпионате в составе омского «Авангарда», набрав 33 очка: забросил 13 шайб и отдал 20 результативных передач. В плей-офф на его счету одна передача в двух играх. Оливер покинул омский клуб в начале марта 2022 года.
В сезоне-2020/2021 Каски стал обладателем Кубка Гагарина в составе «ястребов».
- 13 декабря 2022
-
15:34
-
15:23
-
15:01
-
14:34
-
14:13
-
14:05
-
13:53
-
13:41
-
13:27
-
13:00
-
12:53
-
12:45
-
12:38
-
12:23
-
12:03
-
11:39
-
11:24
-
11:08
-
10:56
-
10:33
-
10:24
-
10:11
-
10:04
-
09:50
-
09:36
-
09:17
-
09:05
-
08:46
-
08:35
-
08:33
-
08:27
-
08:14
-
07:55
-
07:41
-
07:23