«Тампа» лишилась российского форварда Наместникова на некоторое время

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал, что российский нападающий Владислав Наместников выбыл на некоторое время. Об этом сообщила журналистка Гэбби Ширли на своей странице в «Твиттере».

По словам тренера, Наместников вернётся в строй со дня на день.

Напомним, в нынешнем сезоне 30-летний российский нападающий принял участие в 27 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач, суммарно набрав шесть очков при 11 минутах штрафного времени.

«Тампа» сыграла в текущем чемпионате 27 матчей, в которых одержала 12 побед в основное время и ещё пять — в овертаймах. «Лайтнинг» набрали 35 очков. Команда занимает шестое место в Восточной конференции.