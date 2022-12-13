«Тампа» лишилась российского форварда Наместникова на некоторое время
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал, что российский нападающий Владислав Наместников выбыл на некоторое время. Об этом сообщила журналистка Гэбби Ширли на своей странице в «Твиттере».
По словам тренера, Наместников вернётся в строй со дня на день.
Напомним, в нынешнем сезоне 30-летний российский нападающий принял участие в 27 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач, суммарно набрав шесть очков при 11 минутах штрафного времени.
«Тампа» сыграла в текущем чемпионате 27 матчей, в которых одержала 12 побед в основное время и ещё пять — в овертаймах. «Лайтнинг» набрали 35 очков. Команда занимает шестое место в Восточной конференции.
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