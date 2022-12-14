Кучеров быстрее всех в истории «Тампа-Бэй» набрал 400 результативных передач за карьеру

В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Сиэтл Кракен».



На момент написания новости в матче закончился второй период. Счёт в матче — 5:1 в пользу хозяев.



Российский нападающий Никита Кучеров принял участие в трёх результативных атаках «Тампа-Бэй», записав на свой счёт три результативные передачи. Таким образом, на счету Кучерова уже 401 голевая передача за карьеру.



Благодаря этому Кучеров смог установить своеобразный рекорд франшизы — Никите потребовалось всего 590 матчей, чтобы отдать 400 результативных передач. До этого наименьшим количеством игр с 400 голевыми передачами было 708 матчей на счету Мартина Сент-Луиса.



В нынешнем сезоне Кучеров в 28 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 42 (11+31) очка.