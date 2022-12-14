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«Торонто» разгромил «Анахайм», у Ильи Самсонова второй шат-аут подряд

«Торонто» разгромил «Анахайм», у Ильи Самсонова второй шат-аут подряд
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:0.

За победителей забивали Александр Керфут (дубль), Джон Таварес, Ти Джей Броди, Майкл Бантинг, Пьер Энгвалль и Джоуи Андерсон.

Примечательно, что российский голкипер Илья Самсонов оформил шат-аут в этом матче. На его счету 29 сейвов. Российский защитник Дмитрий Куликов ничем не отличился. Для Самсонова этот шат-аут стал вторым кряду.

В текущем сезоне на счету 25-летнего россиянина 10 матчей за «Торонто» и девять побед. В матче с «Лос-Анджелес Кингз» он оформил свой первый шат-аут в сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2022, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Керфут (Энгвалль, Тимминс) – 01:58 (5x5)   2:0 Таварес (Марнер, Тимминс) – 08:41 (5x5)   3:0 Броди (Тимминс, Мэттьюс) – 32:16 (5x5)   4:0 Бантинг (Таварес, Марнер) – 36:33 (5x5)   5:0 Керфут (Джиордано, Хольмберг) – 42:37 (5x5)   6:0 Энгвалль (Сандин, Хольмберг) – 45:42 (5x5)   7:0 Андерсон (Хольмберг, Сандин) – 58:20 (5x5)
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