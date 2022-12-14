«Торонто» разгромил «Анахайм», у Ильи Самсонова второй шат-аут подряд
Поделиться
В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:0.
За победителей забивали Александр Керфут (дубль), Джон Таварес, Ти Джей Броди, Майкл Бантинг, Пьер Энгвалль и Джоуи Андерсон.
Примечательно, что российский голкипер Илья Самсонов оформил шат-аут в этом матче. На его счету 29 сейвов. Российский защитник Дмитрий Куликов ничем не отличился. Для Самсонова этот шат-аут стал вторым кряду.
В текущем сезоне на счету 25-летнего россиянина 10 матчей за «Торонто» и девять побед. В матче с «Лос-Анджелес Кингз» он оформил свой первый шат-аут в сезоне.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2022, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Керфут (Энгвалль, Тимминс) – 01:58 (5x5) 2:0 Таварес (Марнер, Тимминс) – 08:41 (5x5) 3:0 Броди (Тимминс, Мэттьюс) – 32:16 (5x5) 4:0 Бантинг (Таварес, Марнер) – 36:33 (5x5) 5:0 Керфут (Джиордано, Хольмберг) – 42:37 (5x5) 6:0 Энгвалль (Сандин, Хольмберг) – 45:42 (5x5) 7:0 Андерсон (Хольмберг, Сандин) – 58:20 (5x5)
Комментарии
- 14 декабря 2022
-
06:50
-
06:41
-
06:29
-
06:18
-
06:05
-
05:53
-
05:51
-
05:47
-
05:47
-
05:38
-
05:28
-
05:23
-
04:54
-
04:45
-
03:03
-
02:56
-
02:53
- 13 декабря 2022
-
23:40
-
23:25
-
22:54
-
22:19
-
21:58
-
21:26
-
21:00
-
20:58
-
20:29
-
19:56
-
19:53
-
19:28
-
18:57
-
18:20
-
17:51
-
17:24
-
17:21
-
16:53
Партнерский контент