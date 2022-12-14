«Торонто» разгромил «Анахайм», у Ильи Самсонова второй шат-аут подряд

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:0.



За победителей забивали Александр Керфут (дубль), Джон Таварес, Ти Джей Броди, Майкл Бантинг, Пьер Энгвалль и Джоуи Андерсон.



Примечательно, что российский голкипер Илья Самсонов оформил шат-аут в этом матче. На его счету 29 сейвов. Российский защитник Дмитрий Куликов ничем не отличился. Для Самсонова этот шат-аут стал вторым кряду.

В текущем сезоне на счету 25-летнего россиянина 10 матчей за «Торонто» и девять побед. В матче с «Лос-Анджелес Кингз» он оформил свой первый шат-аут в сезоне.