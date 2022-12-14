Овечкин сделал 29-й хет-трик за карьеру в НХЛ, превзойдя показатели Бобби Халла и Дионна

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.

Главной звездой матча стал капитан столичной команды Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший ещё одну результативную передачу. Хет-трик стал для него 29-м в карьере и первым с ноября прошлого года. Также российский форвард впервые забросил три шайбы в матче в ворота «Чикаго».

По числу матчей с 3+ голами Овечкин вышел на чистое шестое место в истории лиги, превзойдя показатели Бобби Халла и Марселя Дионна (по 28). Впереди только пять игроков – Уэйн Гретцки (50), Марио Лемье (40), Майк Босси (39), Бретт Халл (33), Фил Эспозито (32).