Овечкин сделал 29-й хет-трик за карьеру в НХЛ, превзойдя показатели Бобби Халла и Дионна
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.
Главной звездой матча стал капитан столичной команды Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший ещё одну результативную передачу. Хет-трик стал для него 29-м в карьере и первым с ноября прошлого года. Также российский форвард впервые забросил три шайбы в матче в ворота «Чикаго».
По числу матчей с 3+ голами Овечкин вышел на чистое шестое место в истории лиги, превзойдя показатели Бобби Халла и Марселя Дионна (по 28). Впереди только пять игроков – Уэйн Гретцки (50), Марио Лемье (40), Майк Босси (39), Бретт Халл (33), Фил Эспозито (32).
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