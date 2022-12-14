Бекстрём — об Овечкине: 800 голов — великое достижение. Это просто невероятно
Поделиться
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём отреагировал на достижение многолетнего партнёра по столичной команде Александра Овечкина, который оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3) и достиг отметки в 800 голов за карьеру в лиге.
«Он голоден до голов. У него настолько точный кистевой и щелчок, вратарям тяжело его остановить. 800 голов – великое достижение. Это просто невероятно», — сказал Бекстрём.
По числу матчей с 3+ голами Овечкин вышел на чистое шестое место в истории лиги, превзойдя показатели Бобби Халла и Марселя Дионна (по 28). Впереди только пять игроков – Уэйн Гретцки (50), Марио Лемье (40), Майк Босси (39), Бретт Халл (33), Фил Эспозито (32).
Комментарии
- 14 декабря 2022
-
10:16
-
10:10
-
09:56
-
09:45
-
09:40
-
09:30
-
09:25
-
09:17
-
09:11
-
09:05
-
09:00
-
08:53
-
08:44
-
08:32
-
08:24
-
08:21
-
08:14
-
08:11
-
08:07
-
07:56
-
07:51
-
07:46
-
07:44
-
07:44
-
07:30
-
07:25
-
07:10
-
06:57
-
06:50
-
06:41
-
06:29
-
06:18
-
06:05
-
05:53
-
05:51
Партнерский контент