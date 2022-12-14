Бекстрём — об Овечкине: 800 голов — великое достижение. Это просто невероятно

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём отреагировал на достижение многолетнего партнёра по столичной команде Александра Овечкина, который оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3) и достиг отметки в 800 голов за карьеру в лиге.

«Он голоден до голов. У него настолько точный кистевой и щелчок, вратарям тяжело его остановить. 800 голов – великое достижение. Это просто невероятно», — сказал Бекстрём.

По числу матчей с 3+ голами Овечкин вышел на чистое шестое место в истории лиги, превзойдя показатели Бобби Халла и Марселя Дионна (по 28). Впереди только пять игроков – Уэйн Гретцки (50), Марио Лемье (40), Майк Босси (39), Бретт Халл (33), Фил Эспозито (32).