«Бостон» повторил лучший старт чемпионата среди клубов НХЛ в XXI веке

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3.

Эта победа стала для «мишек» 23-й в 28 проведённых матчах. Таким образом, «Бостон» повторил лучший старт чемпионата в исполнении «Сан-Хосе Шаркс» в сезоне-2008/2009 и «Чикаго Блэкхоукс» в сезоне-2012/2013. Лучшим результатом за всю историю лиги является старт сезона-1929/1930 в исполнении «Бостон Брюинз», когда «мишки» одержали 24 победы в 28 стартовых матчах.

«Бостон» занимает первое место в общей таблице НХЛ, опережая ближайшего преследователя — «Нью-Джерси Дэвилз» — на три очка.