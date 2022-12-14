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Овечкин обогнал Капризова и впервые в сезоне вышел на первое место по голам среди россиян

Овечкин обогнал Капризова и впервые в сезоне вышел на первое место по голам среди россиян
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс».

Теперь на счету 37-летнего капитана «столичных» стало 20 голов в 31 встрече сезона. Благодаря этому Овечкин обошёл соотечественника Кирилла Капризова, выступающего за «Миннесоту Уайлд». У форварда «дикарей» на счету 17 шайб в 28 матчах. Таким образом, Овечкин вышел на первое место по количеству голов среди россиян в нынешнем сезоне. Это первый случай в текущем чемпионате, когда нападающий «Вашингтона» возглавляет снайперскую гонку среди соотечественников.

Отметим, что в общей гонке Овечкин занимает седьмое место, Капризов расположился на 10-й строчке.

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