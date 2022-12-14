Овечкин ответил на вопрос, что для него важнее — обойти Хоу или побить рекорд Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, в каком случае испытает большее облегчение — когда обойдёт Горди Хоу или побьёт рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас форвард в одном голе от Хоу (800 против 801) и в 94 от Гретцки (894).

«Давайте двигаться шагом за шагом (смеётся). Сейчас мы наконец-то отправляемся домой, и я проведу время с женой, поиграю с детьми», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3. Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

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