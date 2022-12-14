Кучеров сравнялся с легендой НХЛ Босси по пасам в стартовых 28 играх сезона среди вингеров

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен». Для него эти ассисты стали 29-м, 30-м и 31-м в 28-й встрече сезона.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Кучеров вышел на седьмое место в истории НХЛ среди крайних нападающих по количеству передач в стартовых 28 матчах сезона. По этому показателю он сравнялся с легендарным форвардом Майком Босси, также отдавшим 31 ассист — в сезоне-1984/1985. Больше смогли сделать только Блэйк Уилер (32 в сезоне-2018/2019), Матч Марнер (33 в сезоне-2018/2019), Яромир Ягр (34 в сезоне-1995/1996), Марк Рекки (34 в сезоне-1990/1991), Дэйв Тэйлор (34 в сезоне-1981/1982) и Микко Рантанен (35 в сезоне-2018/2019).

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:1.