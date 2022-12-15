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Зайцев набрал очко во втором матче в НХЛ подряд. Ранее его выставляли на драфт отказов

Зайцев набрал очко во втором матче в НХЛ подряд. Ранее его выставляли на драфт отказов
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В эти минуты на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости в матче идёт второй период. Счёт в пользу хозяев льда – 3:0.

Первую шайбу в матче на 22-й минуте игрового времени забросил американский форвард Шейн Пинто, которому ассистировал россиянин Никита Зайцев.

Для Зайцева это очко стало третьим в нынешнем сезоне НХЛ. Зайцев отметился голевой передачей во втором матче кряду. Ранее «Оттава» выставляла Никиту на драфт отказов.

До этой игры в нынешнем сезоне российский защитник принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых набрал одно (0+1) очко. В минувшем сезоне Зайцев, выступая за «Оттаву», провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 очков: на его счету две заброшенные шайбы и девять результативных передач.

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