Североамериканский журналист: Овечкин — живая легенда, многие люди его недооценивают
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Североамериканский журналист CBS Sports Адам Шейн эмоционально высказался о достижениях российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Россиянин в матче с «Чикаго» оформил хет-трик и довёл число своих шайб в НХЛ до 800.
«Алекс Овечкин — игрок НХЛ с «горы Рашмор» (гора в США, где высечены скульптурные портреты четырёх американских президентов. — Прим. «Чемпионата»)! Мы говорим о живой легенде, и я думаю, что многие люди на самом деле недооценивают его», — цитирует журналиста CBS Sports.
Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.
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