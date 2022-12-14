«Не ковыляет к истории, а летит, как ракета». В Америке восхваляют величие Овечкина

Этот день ждали все. Александр Овечкин отложил в сторону голы в пустые ворота, чтобы по-королевски вписать своё имя в историю мирового хоккея и НХЛ. Невозможно придумать лучший сценарий – он выходил на матч с «Чикаго» в трёх голах от юбилейной отметки, которую до него перешагивали всего лишь два игрока. И не стал тянуть кота за хвост, а одним махом (и хет-триком) покорил эту вершину.

Овечкин предсказал свой хет-трик

Ему рукоплескали все болельщики «Чикаго», а на лёд летели кепки. Сегодня совершенно неважно, что их команда проиграла. Поражения и победы – это нескончаемая вереница, а момент истории уникален, и сегодня они смогли к ней прикоснуться.

Уму непостижимо, 800 голов!

Хотите верьте, хотите нет, но Овечкин ещё утром чувствовал, что оформит хет-трик. Вот что пишет автор сайта «Вашингтона» Майк Фогель: «Перед утренней раскаткой Овечкин сидел на карте у раздевалки команды. Я подошёл к нему с вопросом, который был на уме у всех перед матчем с «Чикаго»: «Очо, сколько ты сегодня забьёшь?»

«Думаю, три», — ответил он. Через несколько часов выяснилось, что провидец из Овечкина не хуже, чем снайпер».

«Это моя работа, я люблю забивать голы. Без голов матчи не выиграть. Кто-то должен их забивать. Что такое «офис» Овечкина? Не знаю, так это назвали. Пойдёт», — рассказывает герой дня в специальном сюжете ESPN.

Верный подносчик снарядов, старый друг Ови Никлас Бекстрём в этом сезоне ещё не играл, но отправился на выезд с командой и одним из первых поздравил его после матча. «Он голоден до голов. У него настолько точный кистевой и щелчок, вратарям тяжело его остановить. 800 голов – великое достижение. Это просто невероятно», — отметил швед.

Соперники тоже отдают должное величию россиянина. «Вы знаете, какой он великий снайпер. Мы воспринимаем это почти как само собой разумеющееся, потому что он продолжает делать это год за годом. 800 голов – это безумие. Безумное число», — говорит Сидни Кросби.

«Это невероятное, уникальное достижение. Потом мы будем это вспоминать, он – один из величайших игроков всех времён, так что отдаю ему должное за это и за сегодняшний хет-трик. Но если отставить это достижение в сторону, нам было совсем невесело, когда наши трибуны аплодировали ему и скандировали «Ови». Но мы отдаём ему дань уважения», — сказал капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз.

«Не старая переломанная версия себя, а 37-летняя ракета»

«Хет-трик. Второй по скорости достижения отметки в 800 шайб в истории НХЛ. То, что мы только что увидели, это совершенно нереально», — отметили в соцсетях «Вашингтона».

«Легендарно», — написали в Spittin’ Chiclets.

«Самое крутое во всём этом – то, что Ови – это не какая-то старая, уставшая, переломанная версия самого себя, которая еле ковыляет на пути к истории. А летит, как 37-летняя ракета, носится как сумасшедший, хитует как таран и забивает по графику 50 голов за сезон. Просто потрясающе», — восторгается журналист Лиам Макхью.

«Овечкин – величайший снайпер всех времён. В этом не должно быть никаких сомнений», — считает репортёр Эндрю Шнитткер.

«ВОСЕМЬСОТ ГОЛОВ. Это просто дикое число. Величайший снайпер в истории. Забить столько в эту эру – это практически необъяснимо», — пытается осознать увиденное журналист из Чикаго Марк Лазерус.

«Гол номер 800 забит в истинной манере Ови – хет-триком», — отметили в соцсетях Bleacher Report.

«Никто не сделал больше Овечкина, чтобы возвысить НХЛ после ада локаута-2005. Браво», — считает журналист Сет Рорабау.

«Сегодня в Овечкине была энергетика шаолиньского футбола», — считает аналитик Майка Блэйк Маккарди.

«Что делает Овечкина таким результативным? Он зажигательный, самобытный и совершенная рок-звезда. Великая Восьмёрка – сила в НХЛ с первого сезона, который бьёт рекорды и выигрывает награды. Но сейчас Овечкин гонится за другим наследием. Даже если он не побьёт рекорд Гретцки, вхождение в эксклюзивный клуб 800 голов гарантирует ему хоккейное бессмертие. Ови – железный кандидат в Зал славы, когда бы он ни решил закончить карьеру», — высказалась ведущая ESPN Эмили Каплан.