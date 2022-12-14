Немыслимые цифры статистики Овечкина! Он снесёт рекорд Гретцки в 2025 году

800 голов – феноменальное достижение. «Даже когда кто-то забивает 200 голов за карьеру, это уже превосходная карьера. А 800 голов – это нечто», — сказал Питер Лавиолетт после матча с «Чикаго», в котором Александр Овечкин оформил хет-трик и вошёл в историю как всего лишь третий игрок, который добрался до 800 шайб.
Впечатляет не только само число, но и невиданная расторопность Овечкина. Хотя, казалось бы, о ней только и говорят последние несколько лет, называя одним из главных факторов успеха в погоне за Уэйном Гретцки, но она всё равно не перестаёт удивлять. И сегодняшний большой юбилей – самое время, чтобы ещё раз восхититься недюжинной мощью русского снайпера.
Многие фанаты Ови ещё даже не родились, когда он дебютировал в НХЛ. Годы идут, всё меняется, и только эффективность Великой Восьмёрки остаётся неизменной. Посудите сами – он махнул с семи сотен до восьми даже быстрее, чем забил свои первые 100 голов в НХЛ. Куда до такого Гретцки, который после 30 лет ни разу не доходил до 40 голов за сезон, а на путь от 700 к 800 голам потратил 230 матчей.
Как Овечкин и Гретцки шли к юбилейным шайбам
|Овечкин
|Гретцки
|0-100 шайб
|167 матчей
|145
|100-200
|130
|97
|200-300
|178
|108
|300-400
|162
|86
|400-500
|168
|139
|500-600
|190
|143
|600-700
|155
|168
|700-800
|162
|230
|800-894
|371
То ли дело Овечкин, который всегда управляется максимум за 190 матчей. И то это можно назвать неудачным примером, потому что именно тогда Барри Тротц ставил эксперименты и придерживал своего капитана в регулярке, выдавая ему не так много игрового времени.
Если вынести за скобки этот отрезок, а также фантастические 2007–2009 годы, когда Ови вколачивал по 60 голов за сезон, то в среднем россиянину требуется около 165 игр или два полноценных сезона на каждые 100 голов. Непревзойдённая стабильность. Точно подметили в Америке, что Овечкин несётся к рекордам ракетой, а не плетётся как калека.
В этом году пошли небезосновательные разговоры даже не о рекорде Гретцки, в падении которого, кажется, сейчас уже никто не сомневается, а о 1000 шайбах. Общественность видит, что здоровье у Овечкина такое же богатырское, а результативность такая же бешеная, как и 15 лет назад, и начинает мечтать о большем. Но мы так далеко пока заглядывать не будем, а снайперский рекорд такими темпами должен пасть уже в 2025 году!
В этом году Ови вполне может выбить очередной полтинник – сороковник-то точно, сократив отставание от Гретцки примерно до 74–64 голов. А это уже более чем посильная задача на два сезона. И у Ови ещё будет немало времени, чтобы улучшить новый снайперский рекорд, так как его контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026.
- 14 декабря 2022
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