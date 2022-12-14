Немыслимые цифры статистики Овечкина! Он снесёт рекорд Гретцки в 2025 году

В среднем на каждые 100 голов Александр тратит два сезона — Уэйну в таком возрасте это и не снилось.

800 голов – феноменальное достижение. «Даже когда кто-то забивает 200 голов за карьеру, это уже превосходная карьера. А 800 голов – это нечто», — сказал Питер Лавиолетт после матча с «Чикаго», в котором Александр Овечкин оформил хет-трик и вошёл в историю как всего лишь третий игрок, который добрался до 800 шайб.

Впечатляет не только само число, но и невиданная расторопность Овечкина. Хотя, казалось бы, о ней только и говорят последние несколько лет, называя одним из главных факторов успеха в погоне за Уэйном Гретцки, но она всё равно не перестаёт удивлять. И сегодняшний большой юбилей – самое время, чтобы ещё раз восхититься недюжинной мощью русского снайпера.

Многие фанаты Ови ещё даже не родились, когда он дебютировал в НХЛ. Годы идут, всё меняется, и только эффективность Великой Восьмёрки остаётся неизменной. Посудите сами – он махнул с семи сотен до восьми даже быстрее, чем забил свои первые 100 голов в НХЛ. Куда до такого Гретцки, который после 30 лет ни разу не доходил до 40 голов за сезон, а на путь от 700 к 800 голам потратил 230 матчей.

Как Овечкин и Гретцки шли к юбилейным шайбам

Овечкин Гретцки 0-100 шайб 167 матчей 145 100-200 130 97 200-300 178 108 300-400 162 86 400-500 168 139 500-600 190 143 600-700 155 168 700-800 162 230 800-894 371

То ли дело Овечкин, который всегда управляется максимум за 190 матчей. И то это можно назвать неудачным примером, потому что именно тогда Барри Тротц ставил эксперименты и придерживал своего капитана в регулярке, выдавая ему не так много игрового времени.

Если вынести за скобки этот отрезок, а также фантастические 2007–2009 годы, когда Ови вколачивал по 60 голов за сезон, то в среднем россиянину требуется около 165 игр или два полноценных сезона на каждые 100 голов. Непревзойдённая стабильность. Точно подметили в Америке, что Овечкин несётся к рекордам ракетой, а не плетётся как калека.

В этом году пошли небезосновательные разговоры даже не о рекорде Гретцки, в падении которого, кажется, сейчас уже никто не сомневается, а о 1000 шайбах. Общественность видит, что здоровье у Овечкина такое же богатырское, а результативность такая же бешеная, как и 15 лет назад, и начинает мечтать о большем. Но мы так далеко пока заглядывать не будем, а снайперский рекорд такими темпами должен пасть уже в 2025 году!

В этом году Ови вполне может выбить очередной полтинник – сороковник-то точно, сократив отставание от Гретцки примерно до 74–64 голов. А это уже более чем посильная задача на два сезона. И у Ови ещё будет немало времени, чтобы улучшить новый снайперский рекорд, так как его контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026.