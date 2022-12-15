В The Athletic предложили учредить новую награду в НХЛ в честь Павла Дацюка

В НБА переименовали индивидуальные награды баскетболистам по итогам сезона. Так, например, награду самому ценному игроку сезона назвали именем Майкла Джордана. По этому поводу хоккейные журналисты The Athletic предложили учредить награду в НХЛ в честь Павла Дацюка. Именем российского хоккеиста предложили назвать награду лучшему плеймейкеру сезона, хоккеисту, чьи эффектные и эффективные действия на льду привели к заброшенным шайбам.

«Мы все хотим веселиться здесь, в The Athletic NHL. А что может быть веселее, чем наблюдать за игрой Павла Дацюка в его лучшей спортивной форме? Иногда в рейтингах результативности и цифрах передач теряются сногсшибательные моменты, которые сопровождают их. Иногда момент, приведший к голу, лучше, чем сам гол. Добавление награды для лучших плеймейкеров лиги может быть очень забавным и вызвать большие дебаты в конце года», — говорится в статье The Ahtletic.



Также было предложено назвать эту награду именем легендарного шведского хоккеиста Петера Форсберга. Дацюк является двукратным обладателем Кубка Стэнли, и по мнению хоккейной общественности, одним из самых ярких хоккеистов за всю историю НХЛ.