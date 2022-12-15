Стали известны сочетания звеньев сборной России на матчи Кубка Первого канала — 2022

Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев, на открытой тренировке сборной России в Москве на «ЦСКА-Арене» команда проводила занятия в следующих сочетаниях:
Первое звено: Максим Джиошвили — Илья Сафонов — Дмитрий Воронков, Владислав Провольнев — Александр Никишин.
Второе звено: Сергей Толчинский — Кирилл Семёнов — Арсений Грицюк, Семён Чистяков — Дамир Шарипзянов.
Третье звено: Константин Окулов — Михаил Григоренко — Максим Мамин, Григорий Дронов — Никита Нестеров.
Четвёртое звено: Владимир Ткачёв — Александр Кадейкин — Павел Карнаухов, Сергей Телегин — Александр Елесин.
Пятое звено: Ярослав Лихачёв — Михаил Воробьёв — Дмитрий Рашевский, Егор Яковлев — Егор Савиков.
Первый матч на турнире сборная России проведёт со сборной Казахстана. Матч начнётся 17 декабря в 14:30 мск.
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