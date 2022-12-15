«Вашингтон» — «Даллас»: прямая трансляция матча начнётся в 3:00

В ночь на 16 декабря на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» примет на своём льду «Даллас Старз». Начало матча запланировано на 3:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Эта вторая встреча команд в текущем сезоне. В первом матче между этими командами 28 октября победу с сухим счётом 2:0 одержал «Даллас».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в прошлом матче с «Чикаго» оформил хет-трик и довёл количество своих голов в НХЛ до 800. По этому показателю россиянин уступает лишь одну шайбу Горди Хоу и отстаёт от лидирующего в списке снайперов НХЛ Уйэна Гретцки на 94 гола.

Уже в этом матче Овечкин может сравняться с Хоу по заброшенным шайбам, а возможно, и опередить легендарного нападающего и выйти на чистое второе место по голам в истории НХЛ.