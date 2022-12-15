Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Какое достижение! Я так горжусь тобой, друг мой!» Бекстрём — о 800-й шайбе Овечкина в НХЛ

«Какое достижение! Я так горжусь тобой, друг мой!» Бекстрём — о 800-й шайбе Овечкина в НХЛ
Комментарии

Шведский нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём поздравил своего многолетнего партнёра по звену Александра Овечкина с 800-й шайбой в НХЛ.

«Большие поздравления Ови с 800-й шайбой в НХЛ. Какое достижение! Я так горжусь тобой, друг мой», — написал Бекстрём в своей соцсети.

Фото: соцсети Бекстрёма

Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола. Напомним, Бекстрём в текущем сезоне не выходил на лёд из-за травмы бедра, полученной в прошлом сезоне.

Овечкин зарегистрировал торговый знак «Великая погоня» в честь гонки за рекордом Гретцки. Продукцию этого бренда можно будет приобрести уже на следующем матче «Вашингтона» на домашнем льду с «Даллас Старз» 16 декабря.

Новость по теме
Овечкин зарегистрировал торговую марку «Великая погоня» в честь гонки за рекордом Гретцки
Новость по теме
Бекстрём — об Овечкине: 800 голов — великое достижение. Это просто невероятно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022