«Какое достижение! Я так горжусь тобой, друг мой!» Бекстрём — о 800-й шайбе Овечкина в НХЛ

Шведский нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём поздравил своего многолетнего партнёра по звену Александра Овечкина с 800-й шайбой в НХЛ.

«Большие поздравления Ови с 800-й шайбой в НХЛ. Какое достижение! Я так горжусь тобой, друг мой», — написал Бекстрём в своей соцсети.

Фото: соцсети Бекстрёма

Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола. Напомним, Бекстрём в текущем сезоне не выходил на лёд из-за травмы бедра, полученной в прошлом сезоне.

Овечкин зарегистрировал торговый знак «Великая погоня» в честь гонки за рекордом Гретцки. Продукцию этого бренда можно будет приобрести уже на следующем матче «Вашингтона» на домашнем льду с «Даллас Старз» 16 декабря.