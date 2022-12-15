The Athletic: продление контракта с Гавриковым — главная цель «Коламбуса» до дедлайна

Журналист Аарон Портцлайн в статье на The Athletic рассказал о ситуации с продлением контракта российского защитника Владислава Гаврикова с «Коламбусом».
«Есть ли у кого-нибудь больше рычагов воздействия на его нынешнюю команду, чем у Гаврикова? Он крепкий, конкурентоспособный, слишком недооцененный игрок в расцвете своей карьеры, а «Блю Джекетс» так же нуждаются в отличных защитниках, как и любой другой клуб в НХЛ. Гавриков поднялся в первое звено «Коламбуса» после травмы Зака Веренски в конце сезона, и, хотя для него это было небольшим авансом он сделал больше, чем от него ожидали. В клубе, игроки которого находятся в глубоком «минусе» по показателю полезности, статистика Гаврикова по этому показателю «+1» сногсшибательна.
«Блю Джекетс» и агент Гаврикова Дэн Мильштейн обменялись «идеями» контракта, но, по слухам, они не были близки к сделке. Ясно, что ни одна из сторон не хочет вести переговоры публично. Подписание контракта с Гавриковым следует рассматривать как самую большую цель «Блю Джекетс» до дедлайна 3 марта. Они, конечно, могут думать, что не смогут позволить себе требования Валдислава, но смогут ли они позволить себе потерять его?», — сказано в статье.
В текущем сезоне Гавриков сыграл 28 матчей, в которых набрал 9 (2+7) очков.
- 15 декабря 2022
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