«Это только первая, мне нужно больше». Марченко — о первом голе в карьере в НХЛ

22-летний российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко поделился эмоциями от первой шайбы в карьере в НХЛ. Сегодня ночью россиянин поразил ворота «Лос-Анджелеса».
«Я впечатлён, но немного не понял, что произошло: быстрый пас, быстрый бросок, – рассказал Марченко в послематчевом интервью местному телеканалу. – Отличная игра Джонсона. Мне нужно было только не промахнуться по воротам. Лёгкий гол, но я очень счастлив. Я не понимал, что происходит. Смотрел на шайбу, Джонсон замахивался, потом отдал мне. Я подумал: «Окей, мне надо просто не промахнуться по пустым воротам – это легко». Бросил, попал, думаю: «О, вау, это первый гол в НХЛ. Окей». Что сделаю с этой шайбой? Положу в своей комнате, но это только первая, мне нужно больше», — сказал Марченко в интервью Bally Sports.
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