Бучневич вернулся в состав «Сент-Луиса» после четырёх матчей, пропущенных из-за травмы

«Сент-Луис Блюз» на своём сайте опубликовал прогнозируемый состав на матч с «Эдмонтон Ойлерз», который состоится в ночь на 16 декабря в 5:00.

В состав блюзменов вернулся российский форвард Павел Бучневич, который не играл с 6 декабря 2022 года из-за повреждения нижней части тела. 27-летний нападающий тренировался в звене с Брэйденом Шенном и Владимиром Тарасенко.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Бучневич сыграл 20 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков с восемью минутами штрафа. Всего за свою заокеанскую карьеру Павел провёл 394 матча, в которых набрал 297 (118+173) баллов.

«Блюзмены» набрали 27 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.