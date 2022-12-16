Сборная Швеции в овертайме победила Швейцарию в матче Швейцарских игр Еврохоккейтура
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В Фрибуре (Швейцария) на стадионе «Би-Си-Эф-Арена» завершился матч швейцарского раунда Еврохоккейтура, в рамках которого сборная Швеции играла с национальной командой Швейцарии. По итогам трёх периодов команды победителя выявить не смогли. А в овертайме сильнее оказались шведские хоккеисты 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, ОТ 1:0). Победный гол забил нападающий Маркус Сёренсен.
В следующем туре сборная Швеции сыграет с национальной командой Финляндии. Этот матч запланирован на 17 декабря. Встреча начнётся в 15:30 по московскому времени. А сборная Швейцарии следующую встречу проведёт с национальной командой Чехии. Этот матч запланирован также на 17 декабря. Начало — 22:15 мск.
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