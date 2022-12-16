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Сборная Швеции в овертайме победила Швейцарию в матче Швейцарских игр Еврохоккейтура

Сборная Швеции в овертайме победила Швейцарию в матче Швейцарских игр Еврохоккейтура
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В Фрибуре (Швейцария) на стадионе «Би-Си-Эф-Арена» завершился матч швейцарского раунда Еврохоккейтура, в рамках которого сборная Швеции играла с национальной командой Швейцарии. По итогам трёх периодов команды победителя выявить не смогли. А в овертайме сильнее оказались шведские хоккеисты 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, ОТ 1:0). Победный гол забил нападающий Маркус Сёренсен.

В следующем туре сборная Швеции сыграет с национальной командой Финляндии. Этот матч запланирован на 17 декабря. Встреча начнётся в 15:30 по московскому времени. А сборная Швейцарии следующую встречу проведёт с национальной командой Чехии. Этот матч запланирован также на 17 декабря. Начало — 22:15 мск.

Еврохоккейтур. Швейцарские игры
15 декабря 2022, четверг. 22:15 МСК
Швеция
Окончен
3 : 2
ОТ
Швейцария
1:0 де ла Роуз (Дальбек, Сёренсен) – 27:23 (5x5)   1:1 Риа – 33:10 (5x5)   2:1 Олофссон – 37:50 (5x5)   2:2 Кукан – 59:16 (6x5)   3:2 Сёренсен (де ла Роуз) – 63:05 (3x3)
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