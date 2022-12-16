Овечкин догнал легендарного Орра по результативным передачам за карьеру в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Даллас Старз».



На момент написания новости в матче завершился второй период, счёт в матче — 1:0 в пользу столичной команды.



Счёт был открыт на 30-й минуте — отличился Конор Шири, кторому асситировал российский нападающий Александр Овечкин.



Для Овечкина эта результативная передача стала 645-й в карьере в заокеанской лиге. По этому показателю Александр вышел на 70-е место в истории НХЛ и сравнялся с легендарным Бобби Орром по количеству асситов в лиге.



Напомним, ранее во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3) Овечкин оформил хет-трик и забил свой 800-й гол в карьере в НХЛ. Благодаря этому Александр сократил отставание от форварда Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги, до одной шайбы.