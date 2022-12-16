Защитник «Виннипега» прервал 86-матчевую безголевую серию

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Нэшвилл Предаторз». На момент написания новости идёт третий период, счёт в матче 1:1.



Защитник «Виннипега» Дилан Демело прервал 86-матчевую безголевую серию. Канадский защитник забросил шайбу в ворота «Нэшвилла» на 16-й минуте встречи, тем самым сравняв счёт в матче. Этот гол стал первым для Демело после 13 ноября 2021 года, когда он забил в ворота «Лос-Анджелес Кингз».



«Виннипег Джетс» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Западной Конференции с 37 очками. «Нэшвилл Предаторз» находится на 11-м месте с 27 баллами в активе.

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