Защитник «Виннипега» прервал 86-матчевую безголевую серию
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Нэшвилл Предаторз». На момент написания новости идёт третий период, счёт в матче 1:1.
Защитник «Виннипега» Дилан Демело прервал 86-матчевую безголевую серию. Канадский защитник забросил шайбу в ворота «Нэшвилла» на 16-й минуте встречи, тем самым сравняв счёт в матче. Этот гол стал первым для Демело после 13 ноября 2021 года, когда он забил в ворота «Лос-Анджелес Кингз».
«Виннипег Джетс» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Западной Конференции с 37 очками. «Нэшвилл Предаторз» находится на 11-м месте с 27 баллами в активе.
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