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Генменеджер «Динамо»: Сушко перестал проходить в состав, а в его возрасте важно играть

Генменеджер «Динамо»: Сушко перестал проходить в состав, а в его возрасте важно играть
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Генеральный менеджер ХК «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал переход белорусского нападающего Максима Сушко в «Сибирь». Московский клуб получил денежную компенсацию.

«Обмен Максима Сушко в «Сибирь» — хорошее решение для всех сторон. После того как ряд игроков нашей команды вернулись в строй, Максим перестал проходить в состав. Мы получили неплохое предложение от команды из Восточной конференции и совместно с тренерским штабом приняли его. В возрасте Максима самое важное — это игровая практика и прогресс. Желаем удачи хоккеисту в новой команде!» — цитирует Сопина официальный сайт «Динамо».

В текущем сезоне 23-летний Сушко провёл 27 матчей, в которых набрал восемь (4+4) результативных баллов при показателе полезности «+6».

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