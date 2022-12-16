Карандин — о Кубке Первого канала: надеюсь, Россия покажет атакующий и эффектный хоккей

Судья международной категории Юрий Карандин поделился ожиданиями от матчей сборной России на Кубке Первого канала. Впервые за долгое время этот турнир не будет частью Еврохоккейтура.

«Штаб Алексея Жамнова собрал молодой состав, на базе олимпийской сборной – 2022. Будет очень интересно увидеть, как выросли и эта команда, и её молодые тренеры, сможет ли сборная России показать более атакующий и эффектный хоккей по сравнению с Пекином.

Жаль, что европейских сборных не будет? Знаете, за полвека в хоккее мы прошли через самые различные «железные занавесы», так что пройдём и через нынешний. Жаль, что чехов или финнов не будет в Москве, но и сборные Белоруссии с Казахстаном — крепкие команды. Плюс в том, что эти соперники играют в разных стилях. Белорусы — в атакующем канадском, поскольку в их базовом клубе «Динамо» работает неплохой североамериканский специалист Вудкрофт. Казахстанцы, наоборот, действуют от качественной обороны — как и все команды тренера Скабелки. Интересно посмотреть, как наш штаб разберёт этих двух соперников. На мой взгляд, это будут два совершенно разных матча», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

Первый матч на турнире сборная России проведёт со сборной Казахстана. Матч начнётся 17 декабря в 14:30 мск. Помимо этих сборных, в турнире примет участие сборная Беларусси. Также в рамках Кубка Первого канала пройдёт первый международный турнир по хоккею в формате 3х3.