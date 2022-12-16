Сборная России проиграла в матче турнира «3х3» Кубка Первого канала Казахстану по буллитам

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился матч турнира «3х3» в рамках Кубка Первого канала, в котором сборная России сыграла с командой Казахстана. Основное время встречи завершилось вничью — 2:2, а в серии буллитов сильнее оказались гости — 3:2.
Сборная Казахстана открыла счёт на исходе первого периода. В середине второго игрового отрезка казахстанская команда удвоила преимущество. Дубль оформил Артём Лихотников. Через несколько минут Никита Чибриков отыграл один гол. На предпоследней минуте второго периода Чибриков также оформил дубль. В серии буллитов сильнее оказался Казахстан.
Отметим, что в параллельной встрече Беларусь обыграла Китай со счётом 5:3 (0:0, 1:0, 4:3). Таким образом, в финале сыграют сборные Казахстана и Беларуси. В матче за третье место встретятся российская и китайская команда.
- 16 декабря 2022
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