Стал известен состав сборной России на турнир «три на три». 8 игроков из 14 — из СКА

Стал известен состав сборной России по хоккею на турнир «три на три» в рамках Кубка Первого канала, сообщается на официальном сайте ФХР. Это будет первый такой международный турнир среди национальных команд.

Состав:



Вратари: Сергей Иванов (СКА), Илья Коновалов («Динамо» М).



Защитники: Никита Новиков («Динамо» М), Кирилл Кирсанов, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов (все — СКА).



Нападающие: Павел Кудрявцев («Динамо» М), Даниил Савунов, Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников, Егор Гурзанов (все — СКА), Станислав Яровой («Витязь»), Владислав Котков (ЦСКА), Никита Чибриков («Спартак»).

Отметим, что в турнире, помимо сборной России, примут участие национальные команды Беларуси, Казахстана и Китая. Соревнование состоится в разгар Кубка Первого канала — 16 декабря. Турнир будет проведён в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00.