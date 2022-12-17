Барбашёв забил пятый гол в сезоне НХЛ, Капризов отличился в 18-й раз

В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс». На момент написания новости в матче идёт второе период. Хозяева ведут в со счётом 2:0.
Российский нападающий Кирилл Капризов по ходу второго периода записал на свой счёт заброшенную шайбу. В моменте с голом ему ассистировали Матс Цуккарелло и Сэм Стил. Также на счету нападающего результативная передача. Капризов ассистировал на гол Матсу Цуккарелло в первом периоде. Эта шайба стала 18-й для Капризова в нынешнем сезоне.
В параллельном матче, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Сент-Луис Блюз», по ходу первого периода заброшенной шайбой отметился ещё один российский нападающий Иван Барбашёв. Ему ассистировал Роберт Томас. На данный момент в игре проходит второй период. Шайба Барбашёва пока единственная в этой игре. На счету Ивана теперь пять голов в нынешнем сезоне НХЛ.
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