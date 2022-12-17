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Матс Цуккарелло оформил самый возрастной хет-трик в истории «Миннесоты»

Матс Цуккарелло оформил самый возрастной хет-трик в истории «Миннесоты»
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В Сент-Поле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился Матс Цуккарелло, ещё один гол на свой счёт записал российский нападающий Кирилл Капризов, который также отметился двумя результативными передачами.

Норвежский форвард «Миннесоты» стал самым возрастным игроком в истории американского клуба, кому удалось забросить три шайбы в одном матче. 35-летний (на момент матча Матсу исполнилось 35 лет 106 дней) хоккеист превзошёл достижение Эрика Стаала, который в феврале 2018 года оформил хет-трик в возрасте 33 лет и 121 дня.

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