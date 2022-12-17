Самсонов: желаю Овечкину побить рекорд Гретцки, но не в матче с «Торонто»

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов поделился ожиданиями от грядущей встречи с бывшим клубом «Вашингтон» и нападающим «Кэпиталз» Александром Овечкиным. «Кленовые листья» и «столичные» скрестят клюшки в ночь на 18 декабря в Вашингтоне. Это первое появление российского вратаря в столице после перехода в канадский клуб в прошедшее межсезонье.

«Я провёл в «Вашингтоне» три года? Но сейчас это не имеет значения. Я парень из Торонто, и прямо сейчас сделаю всё, что в моих силах, чтобы выиграть эту игру.

Овечкин забросил 800 шайб и находится в одном голе от Хоу? Все знают, что он хороший игрок и отличный снайпер. Я желаю ему побить рекорд Гретцки, но не в матче с «Торонто» (улыбается).

На тренировке он бросает так же сильно, как и в игре. Разницы особой нет, но остановить шайбу по-прежнему сложно. Все знают, откуда он бросает, из какой позиции, но всё равно сложно сделать сейв, потому что шайба летит очень быстро. Но мы чувствуем, что у нас хорошая команда. Я верю в наших защитников и в нашу игру», — цитирует Самсонова официальный сайт НХЛ.

Самсонов провёл в «Вашингтоне» три сезона, в лучшем из которых показал процент отражённых бросков 91,3%. В текущем сезоне в составе «Торонто» 25-летний вратарь отразил 93,9% бросков и одержал девять побед в 11 матчах. В первом матче между этими командами в Торонто Самсонов отразил все четыре броска Овечкина и помог «Мэйпл Лифс» одержать победу со счётом 3:2.

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