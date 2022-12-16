Самсонов — о тренировках в «Торонто»: сейчас я больше использую работу ног и мои габариты

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов рассказал о своих тренировках в составе канадского клуба.

«Если вы тренируетесь отбивать только прямые броски, то это бесполезно. Здесь мы делаем много упражнений «три на два» или «два на одного». Это особенно важно, чтобы не потерять свою игру в те моменты, когда я не принимаю участия в матчах. Это то, что мне нужно. Это то, что я делал в России, и то, что делал в свой первый сезон в Вашингтоне. Сейчас я остаюсь в стойке немного чаще, больше использую работу ног и мои габариты.

Мы занимаемся всем: реакцией, психологическими вещами, тем, как я себя чувствую после игр, работаем над ментальной составляющей игры. Работаю над тем, чтобы лучше видеть шайбу глазами. Мы используем специальные очки для тренировок. Помогают ли они? Увидим в июне (смеётся)», — цитирует Самсонова Sports Illustrated.

Самсонов подписал годичный контракт с «Торонто» на $ 1,8 млн в прошедшее межсезонье. В текущем сезоне 25-летний вратарь одержал девять побед в 11 матчах с процентом отражённых бросков 93,9%. В прошлом сезоне голкипер выступал за «Вашингтон».