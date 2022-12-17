«Сорокин провёл не лучшую свою игру». Главный тренер «Айлендерс» о поражении от «Аризоны»
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Лэйн Ламберт отметил, что российский голкипер «островитян» Илья Сорокин показал не лучшую свою игру в матче с «Аризоной» (3:5). Россиянин пропустил пять шайб и отразил 24 броска. «Нью-Йорк» повёл со счётом 2:0 в середине первого периода, однако затем упустил инициативу и пропустил три шайбы подряд.
«Я не думаю, что это была его лучшая игра. Бывают моменты в сезоне, когда такие вещи случаются, но потом Сорокин вновь возвращается к своей игре.
Думаю, мы начали матч хорошо. Потом мы дали им вернуться в игру и не смогли сдержать их. Я думаю, что нас переиграли, и это неприемлемо», — цитирует тренера The Ahtletic.
В текущем сезоне Сорокин одержал 10 побед в 21 матче при проценте отражённых бросков 92,1%.
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