Главный тренер «Калгари» раскритиковал защитника-новичка за ошибку в матче с «Сент-Луисом»

Главный тренер «Калгари» Дэррил Саттер раскритиковал защитника «Флэймз» Коннора Мэки за ошибку в середине третьего периода матча с «Сент-Луисом» (2:5). Игрок обороны, находясь за своими воротами, попытался отдать пас с неудобной руки через центр зоны. Шайба была перехвачена Брэндоном Саадом, который переиграл вратаря и увеличил отрыв гостей до двух шайб.
«Единственный защитник в лиге, который может пасовать с неудобной стороны клюшки через центр своей зоны, находясь за своими воротами, — это Кейл Макар. Просто не делай этого», — цитирует Саттера Sportsnet.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Мэки забросил две шайбы в прошедшем матче, однако эта ошибка перечеркнула надежды «Калгари» на возвращение в игру. Защитник провёл лишь свой 17-й матч в лиге. За это время 26-летний игрок обороны отметился семью (3+4) очками при показателе полезности «-3».
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