Морозов рассказал, побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что верит в то, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
«Я знаю, что догонит. Когда это случится, тогда и случится. Не надо зацикливаться, что это случится именно сегодня. Когда произойдёт, тогда мы и будем радоваться и поздравлять.
Какое-нибудь специальное поздравление надо будет готовить, когда он Гретцки обойдёт. А это [результат Хоу] – одна ступенечка из той лестницы, которую ему надо пройти. Конечно, верю [что Овечкин побьёт рекорд], всегда верили. Желаем успехов, болеем за него», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, на счету Овечкина 800 голов, что на один меньше чем у Горди Хоу. От Гретцки россиянина отделяет 94 шайбы.
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