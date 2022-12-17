Морозов рассказал, побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что верит в то, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Я знаю, что догонит. Когда это случится, тогда и случится. Не надо зацикливаться, что это случится именно сегодня. Когда произойдёт, тогда мы и будем радоваться и поздравлять.

Какое-нибудь специальное поздравление надо будет готовить, когда он Гретцки обойдёт. А это [результат Хоу] – одна ступенечка из той лестницы, которую ему надо пройти. Конечно, верю [что Овечкин побьёт рекорд], всегда верили. Желаем успехов, болеем за него», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, на счету Овечкина 800 голов, что на один меньше чем у Горди Хоу. От Гретцки россиянина отделяет 94 шайбы.