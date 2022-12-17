Овечкин вместо Ришара, Гашек вместо Везины? Как можно переименовать призы в НХЛ

В НБА это уже сделали, не пора ли и хоккею освежить названия наград?

На волне переименований трофеев в НБА о том же задумались и в хоккее – пока что не сама НХЛ, а только североамериканские журналисты. Но, действительно, почему бы не пофантазировать на тему того, как освежить покрытые пылью древности названия наград? Тем более кандидаты для многих трофеев выглядят вполне очевидными.

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«Морис Ришар Трофи» — приз Александра Овечкина

Ещё лет пять назад никому и в голову не могло прийти, что кто-то сможет посягнуть на недосягаемый снайперский рекорд Уэйна Гретцки, а сегодня все с упоением наблюдают на Великой гонкой Александра Овечкина. Никто не сомневается, что в ближайшие годы Ови обойдёт своего канадского коллегу, а когда он завершит карьеру, «Морис Ришар» можно будет смело переименовывать.

Овечкин – единственный игрок в истории НХЛ, который девять раз выигрывал снайперскую гонку, и в итоге станет абсолютным снайперским чемпионом. Тут никаких других вариантов просто и быть не может!

«Арт Росс Трофи» — приз Уэйна Гретцки

Не дело, когда нет приза в честь единственного человека, чей номер выведен из обращения всей лигой. Именем Гретцки можно назвать множество наград, но пусть это будет награда лучшему бомбардиру. Если Ови – снайпер на все времена, то Уэйн Гретцки – бомбардир на все времена, его рекорд по очкам совершенно нереально побить. Даже если Коннор Макдэвид – лучший среди действующих игроков по очкам в среднем за игру – проведёт ещё 10 лет на нынешнем уровне, то максимум выбьет около 2000 очков. У Гретцки их 2857.

«Харт Трофи» — приз Горди Хоу

До того, как Гретцки переписал все мыслимые и немыслимые рекорды НХЛ, лучшим был Горди Хоу. Человек, известный как Мистер Хоккей, десятилетиями наводил ужас на соперников, был первым игроком в истории, добравшимся до 1000 очков за карьеру, шесть раз выигрывал «Харт» (больше только у Гретцки), в его честь назвали хет-трик из гола, передачи и драки. Если уж переименовывать призы, то лига будет обязана отметить Горди Хоу.

Горди Хоу Фото: Getty Images

«Тед Линдсей Эворд» — приз Марио Лемье

В эпоху доминирования Уэйна Гретцки только один человек бросал ему бомбардирский вызов – Марио Лемье. Если бы не жуткие травмы и страшные болезни, он вполне мог бы соперничать с Великим за звание лучшего бомбардира, но даже за 915 матчей карьеры набрал 1723 очка и занимает восьмое место в истории (все, кто выше, сыграли как минимум на 433 матча больше).

СуперМарио считается многими самым главным талантом из всех хоккеистов НХЛ и получал награду лучшему игроку по версии коллег четыре раза – больше только у самого Гретцки.

«Колдер Трофи» — приз Теэму Селянне

В НХЛ уже много лет играют лучшие из лучших со всего мира, а не только из Северной Америки, и это должно найти своё отражение в наградах. А в честь кого называть приз лучшему новичку, если не в честь Финской Вспышки?

Селянне ворвался в НХЛ так, как это никто не делал ни до, ни после него. Молодой 22-летний паренёк наколотил 76 шайб, установив рекорд лиги. Даже если брать не только новичков, а всех игроков, то за последние 20 лет даже Овечкин не смог забить столько за один сезон.

«Везина Трофи» — приз Доминика Гашека

Рекордсменом «Везины» является Жак Плант, но в его время эту награду отдавали за самое меньшее количество пропущенных шайб (то, за что сейчас награждают «Уильямом Дженнингсом»), а нынешний приз вручается лучшему вратарю вне зависимости от статистики.

Гашек – не только лидер по проценту отражённых бросков за карьеру (92,2%), но и шестикратный обладатель «Везины» — единственный после переименования трофея и изменения параметров определения победителя. Он, пожалуй, единственный в своём роде, уникальный и неповторимый. Лучший вратарь XX века достоин поделиться своим именем с трофеем лучшему вратарю.

Доминик Гашек Фото: AP/TASS

«Норрис Трофи» — приз Бобби Орра

Бобби Орр коренным образом изменил игру защитника в НХЛ. До него игроки обороны в основном не отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей, а канадец на бешеной скорости носился по всей площадки, зачастую оказываясь на острие атаки.

Ни один защитник, кроме него, не становился лучшим бомбардиром НХЛ. Орр сделал это дважды – в 1970 и 1975 годах. Кроме того, он единственный, кто выигрывал «Норрис» восемь раз, а также является рекордсменом по очкам в среднем за игру на своей позиции (1,39).

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«Конн Смайт Трофи» — приз Патрика Руа

Патрик Руа – победитель до мозга костей, эта сумасшедшая воля к победе определила всю его карьеру. В его бытность игроком сложно представить человека, который значил бы для команды больше, чем Руа. Из четырёх своих Кубков Стэнли он лишь раз отдал звание MVP другому (Джо Сакику в 1996-м), став рекордсменом по этим наградам. Кроме того, ему принадлежит рекорд лиги по победам в плей-офф (151). Для сравнения, у Мартина Бродо, занимающего второе место, только 113 побед.