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Нападающий московского «Динамо» прокомментировал свой яркий дебют за сборную России

Нападающий московского «Динамо» прокомментировал свой яркий дебют за сборную России
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Нападающий сборной России Максим Джиошвили после победы над сборной Казахстана (6:2) прокомментировал свой дебют за национальную команду. 26-летний форвард забросил шайбу и отдал результативную передачу.

«На самом деле особо не прокручивал в голове, как будет выглядеть мой дебютный матч за сборную. Просто настраивался на игру и особо не загадывал. Тяжело сказать, что наша тройка сегодня прямо доминировала на льду. Первую смену вышли – бам, контратака. Вторая смена – бам, снова контратака. Не всё так просто было. Потом нам чуть повезло. Хорошо, что так случилось.

Поймал кураж после первого гола? Всегда любой гол добавляет уверенности, а пропущенные голы, наоборот, её отнимают. Сегодня всё шло в плюс. Доволен командной победой, а не своей игрой. Голы голами, но победы команды стоят большего. Да, конечно, ощущается, что завтрашний матч со сборной Беларуси – решающий на турнире. Здесь всего две игры, поэтому тут всё ясно», — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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