КХЛ назвала игроков, чьи удаления реализовывались чаще всего в течение сезона
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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила игроков, чьи удаления реализовывались чаще всего в течение сезона.
- Никита Феоктистов (ХК «Сочи») – 5 из 8;
- Виктор Сведберг («Авангард») – 5 из 9;
- Кайл Вуд («Куньлунь») – 5 из 10
- Никита Трямкин («Автомобилист») – 5 из 12;
- Гарет Хант («Куньлунь) – 5 из 16.
Примечательно, что в списке находятся два хоккеиста «Куньлуня». За 41 матч Кайл Вуд набрал 24 минуты штрафного времени с тремя шайбами и 13-ю результативными передачами. Его одноклубник Гарет Хант заработал 73 минуты штрафа с одной шайбой и одной результативной передачей. 35-летний тафгай лидирует в списке штрафников лиги.
Напомним, регулярный сезон КХЛ вернётся в понедельник, 19 декабря 2022 года, после завершения Кубка Первого канала 18 декабря.
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