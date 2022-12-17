КХЛ назвала игроков, чьи удаления реализовывались чаще всего в течение сезона

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила игроков, чьи удаления реализовывались чаще всего в течение сезона.

Никита Феоктистов (ХК «Сочи») – 5 из 8; Виктор Сведберг («Авангард») – 5 из 9; Кайл Вуд («Куньлунь») – 5 из 10 Никита Трямкин («Автомобилист») – 5 из 12; Гарет Хант («Куньлунь) – 5 из 16.

Примечательно, что в списке находятся два хоккеиста «Куньлуня». За 41 матч Кайл Вуд набрал 24 минуты штрафного времени с тремя шайбами и 13-ю результативными передачами. Его одноклубник Гарет Хант заработал 73 минуты штрафа с одной шайбой и одной результативной передачей. 35-летний тафгай лидирует в списке штрафников лиги.

Напомним, регулярный сезон КХЛ вернётся в понедельник, 19 декабря 2022 года, после завершения Кубка Первого канала 18 декабря.