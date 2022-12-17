Каменский: эта сборная России способна биться за победу на Олимпиаде и чемпионатах мира

Олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский после победы рассказал, что нынешняя сборная России способна на победы на Олимпиаде и чемпионатах мира.
«Поколение мы не должны потерять. Ребята играют, у нас свой сильный чемпионат – КХЛ. Они всегда в тонусе, с удовольствием едут в сборную. Я вижу, с какими глазами ребята приезжают в национальную команду. Они с удовольствием тренируются, показывают такие матчи, как с Казахстаном.
Я считаю, эта сборная способна на многое. Есть конкуренция. Кто попадает в сборную, старается играть лучше в своем клубе. Еще молодёжь подрастает. У тренеров сборной есть выбор.
Способна ли была бы эта сборная биться за победу на Олимпиаде и чемпионатах мира? Конечно, а другого мнения и быть не должно. Мы должны всегда смотреть в будущее. У сборных России и СССР всегда была одна цель – победа на любом турнире», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.
Напомним, в заключительном матче Кубка Первого канала сборная России встретится со сборной Беларуси. Игра начнётся 18 декабря в 14:30 мск.
- 17 декабря 2022
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