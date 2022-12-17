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Игрок системы «Нью-Джерси Дэвилз» забросил шесть шайб в матче Западной хоккейной лиги

Игрок системы «Нью-Джерси Дэвилз» забросил шесть шайб в матче Западной хоккейной лиги
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Нападающий «Свифт-Каррент Бронкос» и игрок системы «Нью-Джерси Девилз» Джош Филмон забросил шесть шайб в матче Западной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойл Кингз», сообщает официальный сайт НХЛ.

Фильмон забросил шесть шайб всего за 36 минут и 19 секунд игрового времени, забив свой последний гол за 3:41 до конца второго периода. Отмечается, что он был единственным, кто забил первые шесть шайб своего клуба в мачте. Игра завершилась победой «Свифт-Каррент Бронкос» со счётом 8:4.

Филмон был выбран «Нью-Джерси Девилз» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2022 году в шестом раунде под общим 166-м номером.

Последним игроком, который забивал в Западной хоккейной лиге шесть голов был Тайлер Эннис 27 февраля 2009 года.

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