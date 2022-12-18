Паризе: Варламов сделал несколько важнейших сейвов и позволил нам повести в счёте

Нападающий «Айлендерс» Зак Паризе похвалил российского голкипера «островитян» Семёна Варламова за игру в матче с «Вегасом» (5:2). Россиянин отразил 35 из 37 бросков и был признан первой звездой матча.

«Он играл отлично, особенно при счёте 0:0. Он сделал несколько важнейших сейвов прямо на ленточке ворот. Некоторые из них были действительно великолепны и позволили нам сохранить свои ворота в неприкосновенности в первом периоде, а затем выйти вперёд в счёте», — цитирует Паризе официальный сайт НХЛ.

Отметим, что за шесть с небольшим минут до конца третьего периода голкипер покинул площадку во время рекламного тайм-аута по неизвестной причине. После матча главный тренер команды Лэйн Ламберт сообщил, что для него это стало неожиданностью и он не знает причин ухода Варламова со льда.

Варламов одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, отражая 92,6% бросков с коэффициентом надёжности 2.21. Всего в текущем сезоне на счету 34-летнего россиянина восемь побед в 12 матчах с процентом отражённых бросков 91,6%.

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